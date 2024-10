Der TSV Landsberg macht in der Fußball-Bayernliga weiter Boden gut: Nach der Niederlage gegen Nördlingen feiert das Team von Trainer Alexander Schmidt in Heimstetten gleich wieder einen 2:0-Sieg. Wenn es auch nicht das schönste Spiel war, am Ende zählen die Punkte und die Landsberger haben sie sich redlich erkämpft.

