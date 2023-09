Fußball

17:07 Uhr

Der TSV Landsberg will den „Platz an der Sonne“ behalten

Der TSV Landsberg (schwarze Trikots) geht am Samstag als Tabellenführer in das Heimspiel gegen Kirchanschöring.

Plus Obwohl der TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga ein Spiel weniger absolviert hat als die Konkurrenz, führt das Team die Tabelle an. Diesmal geht es gegen ein Kellerkind.

Der TSV Landsberg nimmt die Tabellenführung in der Fußball-Bayernliga nun doch mit in den 11. Spieltag: Nachdem die Landsberger in Erkheim gewonnen haben, „spielte“ auch die Konkurrenz mit. „Es ist schön, von oben zu grüßen“, sagt Spielertrainer Mike Hutterer – und daran soll sich nichts ändern. Auch wenn mit Kirchanschöring am Samstag ein weiterer schwerer Gegner kommt.

Dass man in der Tabelle so weit nach unten sehen muss, um Kirchanschöring zu finden, verwundert auch den Landsberger Spielertrainer. Mit bislang nur zehn Zählern belegen die Gäste aktuell den ersten Relegationsrang. „Da gehört Kirchanschöring mit Sicherheit nicht hin“, sagt Mike Hutterer. Die Mannschaft habe trotz einiger Abgänge genügend Qualität, hatte aber zuletzt mit einigen Verletzungen zu kämpfen, weiß der Landsberger Spielertrainer. Verletzungen spielen aber auch in seinem Team eine Rolle.

