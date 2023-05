Fußball

vor 3 Min.

Der TSV Utting startet zu Hause in die Relegation zur Kreisliga

Der TSV Utting startet mit einem Heimspiel in die Relegation: Am Donnerstag ist Moorenweis am Ammersee zu Gast. Weil und Dießen beginnen am Mittwoch auswärts.

Plus In der Relegation zur Fußball-Kreisliga müssen – oder dürfen – drei Teams aus dem Kreis Landsberg noch mal ran. Die ersten Spiele finden am Mittwoch statt.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Drei Mannschaften aus dem Kreis Landsberg kämpfen um den Einzug in die Fußball-Kreisliga – beziehungsweise um den Verbleib. Mit einem Heimspiel startet nur der TSV Utting in die entscheidenden beiden Relegationsspiele. Am Donnerstag, ab 18.30 Uhr, steht für den TSV Utting das erste Spiel um den Klassenerhalt in der Kreisliga Zugspitze an. Die Entscheidung fällt beim Rückspiel am Sonntag, ab 15 Uhr, beim TSV Moorenweis.

Erst nach dem letzten Spieltag stand endgültig fest, dass das Ammersee-Team den direkten Klassenerhalt nicht mehr schafft – den hat sich der FC Penzing durch seinen 2:1-Erfolg gesichert. Jetzt gilt es, noch mal alle Kräfte zu bündeln. In der Vergangenheit war der TSV Moorenweis ein „gern gesehener“ Gegner für die Uttinger: Die letzte Niederlage des Ammersee-Teams liegt bereits zehn Jahre zurück. „So weit hab ich gar nicht zurückgesehen“, sagt Uttings Trainer Peter Bootz mit einem Schmunzeln. Im vergangenen Jahr jedenfalls habe man zwei Mal gewonnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen