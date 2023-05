Der VfL Kaufering schließt die Saison mit einem Remis ab

Plus Nicht nur für Kauferings Trainer Ben Enthart war es das letzte Spiel in der Fußball-Landesliga. Auch sieben Spieler verlassen den Verein.

Es war ein besonderes Spiel für Ben Enthart: Sein letztes als Trainer beim Fußball-Landesligisten VfL Kaufering. Doch nicht nur Enthart sagte "goodbye", auch sieben Spieler verlassen den VfL - darunter ein Landsberger Urgestein.

Lange hat sich Sebastian Bonfert Zeit gelassen, doch nun steht fest, dass auch er Kaufering verlassen würde. Für Bonfert und sechs weitere Spieler war die Partie gegen Memmingen II die letzte im VfL-Trikot. Verabschiedet wurden nach dem Spiel neben Bonfert auch Kilian Pittrich (Schwaben Augsburg), Luis Vetter (TSV Landsberg), Vincent Vetter, Philipp Graf, Felix Nebel und Marcel Lex.