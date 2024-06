Dießens Fußballerinnen sind Vizemeister in der Bezirksoberliga

Die Fußballerinnen des MTV Dießen melden sich beeindruckend zurück. Im Nachholspiel der Bezirksoberliga sichern sie sich den Titel des Vizemeisters.

Bis zur im wahrsten Sinne des Wortes allerletzten Sekunde machten es die Fußballerinnen des MTV Dießen spannend: Dann erst war der 2:1-Erfolg amtlich und bedeutet gleichzeitig die Vizemeisterschaft in der Bezirksoberliga hinter dem unangefochtenen Ligaprimus aus Wolfratshausen.

Es war eine Herausforderung, einen machbaren Termin für das Nachholspiel zwischen Dießen und Saaldorf zu finden. "Überragend, dass die Saaldorfer Mädels die lange Fahrt unter der Woche auf sich genommen haben," lobte MTV-Coach Nico Weis die Gäste. Denn an den vergangenen Spieltagen hatten, wie so oft zum Saisonende, mal wieder zahlreich Mannschaften auf lange Auswärtsfahrten verzichtet und Punkte kampflos verschenkt.

Dießen und Saaldorf wollten unbedingt spielen - und das sah man beiden Teams 90 Minuten lang an. Die MTV-Damen erwischten den besseren Start. Nach 11 Minuten schickte Leni Bonomo mit einem schönen Zuspiel Sandra Kemmelmeier, die nicht lange fackelte und satt zum 1:0 traf. Saaldorf brauchten einige Minuten, kam dann aber besser ins Spiel. Beide Teams ließen einige Torchancen aus.

Nach dem Spiel wurden (von links) Kathi Hack, Krissi Spitzer und Leni Bonomo verabschiedet. Foto: Weis

Im zweiten Abschnitt verpasste es der MTV, den Deckel drauf zu machen. Nach einer Stunde übernahm Saaldorf immer mehr die Spielkontrolle und kam zu guten Chancen. 20 Minuten vor dem Ende fiel dann auch der Ausgleich. Dießen erhöhte wieder die Intensität, vergab aber die Chancen. Fünf Minuten vor Ende fasste sich Andrea Bichler ein Herz, zog aus 20 Metern ab und jagte den Ball zum 2:1 in den Winkel. Es folgte ein Spektakel in den Schlussminuten. 90. Minute, Freistoß Saaldorf, der Ball prallte in der Mauer ab, Dießen jubelte schon, beim Nachschuss aber der Pfiff: Foul im Strafraum und Elfmeter. Dießen musste siegen, um Platz zwei zu erreichen und tatsächlich hielt MTV-Torhüterin Larissa Müske den Elfmeter, der Nachschuss wurde geblockt und die Partie war zu Ende. Damit holten sich die MTV-Damen den Titel des Vizemeisters.

Nach dem Spiel verabschiedete der MTV Dießen gleich drei Leistungsträgerinnen: Kathi Hack, Krissi Spitzer und Leni Bonomo wird nicht nur MTV-Coach Nico Weis in der kommenden Saison schmerzlich vermissen. (AZ)

