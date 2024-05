Fußball

21.05.2024

Ein Sieg zum Abschied der Spielertrainer beim TSV Landsberg

Plus Die Spielertrainer Mike Hutterer und Sascha Mölders, sie verlassen den TSV Landsberg, stellen eine ungewohnte Startelf auf. Ein Titel bleibt dem Fußball-Bayernligisten am Ende.

Von Christian Mühlhause und Walter Brugger

Beim letzten Bayernliga-Spiel der Saison nahmen viele Leistungsträger des TSV Landsberg erst einmal auf der Bank Platz und junge Fußballer aus dem Kader standen dafür in der Startelf. „Sie haben das gut gemacht und wir am Ende aus meiner Sicht verdient gewonnen“, sagte Spielertrainer Mike Hutterer, der den Verein ebenso wie Spielertrainer Sascha Mölders verlassen wird. Drei Punkte fehlten den Landsbergern, die in der Abschlusstabelle Rang vier belegen, zum Meister Erlbach. Immerhin ein Titel der abgelaufenen Saison geht doch nach Landsberg.

Torjäger Nico Karger, der ebenso wie die Stammspieler Alexander Benede, Mike Hutterer und David Leugner in der 61. Minute eingewechselt wurde, erzielte seinen 22. Treffer in der Saison, so viele wie kein anderer Spieler. Er sorgte mit seinem Treffer in der 85. Minute per Elfmeter für den 3:2-Auswärtssieg. Herausgeholt hatte diesen zuvor Leugner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .