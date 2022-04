Fußball

07:02 Uhr

Eine erste Vorentscheidung im Fußballkreis Zugspitze gibt es schon

Der FC Hofstetten (rechts, hier am vergangenen Spieltag gegen Finning) marschiert mit Riesenschritten in Richtung Kreisklasse. Die Relegation ist dem Team schon sicher – der Titel gewiss aber das große Ziel für die restlichen Partien.

Plus Von den Fußballteams aus dem Kreis Landsberg geht Hofstetten mindestens in die Aufstiegsrelegation. Aber nicht nur der FCH empfiehlt sich für eine höhere Klasse. Düster sieht es für einige Kellerkinder aus.

Von Karlheinz Fünfer

Die erste kleine Entscheidung für einen Aufstiegsanwärter aus dem Landkreis ist sieben Runden vor Saisonende gefallen. Hofstetten hat in der A 7 zumindest die Relegation Richtung Kreisklasse in der Tasche. Doch damit wird sich die Echter-Truppe ebenso wenig zufriedengeben wie Unterdießen in der Kreisklasse 4 und trotz zuletzt kleiner Rückschläge Dießen in der A 5, Rott in der A 8 und die Reserve des VfL Kaufering in der A-Augsburg. Mit den aktuellen Gegnern hatten einige aus dem Quintett zuletzt aber so ihre Probleme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen