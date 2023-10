FSV Eching holt gegen den Tabellenführer zweimal einen Rückstand auf

Gegen das Topteam der Fußball-A-Klasse 7 hält Eching bis zur Pause gut mit. Im Spitzenspiel der Gruppe 1 kassiert Geltendorf die erste Niederlage in dieser Saison.

Im Spitzenspiel der Fußball-A-Klasse 1 hat Schwabhausen dem Tabellenführer Geltendorf noch ein Bein stellen können. Am drittletzten Spieltag der Herbstrunde kassierte der TSV seine erste Niederlage. Dabei sah es danach zunächst nicht aus. Geltendorf war in der ersten Halbzeit klar überlegen und führte auch verdient mit 1:0. Doch nach der Pause hielt Schwabhausen sehr gut dagegen, so war der Ausgleich auch verdient. Die Partie war ruppig, mit einigen Gelben Karten und Zeitstrafen – und mit dem besseren Ende für die Gastgeber. In der Nachspielzeit erzielte Stefan Schreiber mit seinem ersten Kopfballtor den Siegtreffer für Schwabhausen. Rein rechnerisch könnte die DJK den Spitzenreiter damit noch abfangen.

Fast hätte es auch Jahn Landsberg II erwischt: Bei Denklingens Reserve erreichte der Tabellenführer der Gruppe 5 aber noch ein 1:1-Unentschieden. „In Summe geht das Unentschieden in Ordnung“, sagte Denklingens Trainer Patrick Schwarz nach der Partie. Etwas ärgerlich aus seiner Sicht war, dass die Gastgeber drei hundertprozentige Chancen vergeben hatten, ehe sie in Führung gingen. „Dass der fast einzige gute Schuss von Jahn den Ausgleich brachte, war dann schon ein bisschen Pech“, so das Fazit des Denklinger Trainers.

Issings zweite Mannschaft holt gegen Erpfting einen Punkt

Mit einem insgesamt gerechten Unentschieden endete die Partie zwischen dem FC Issing II und dem SV Erpfting. Von Beginn an zeigten die Gastgeber eine konzentrierte Leistung, so war die Führung nach einer halben Stunde auch durchaus verdient. Kurz vor der Pause vergab Erpfting eine Großchance zum Ausgleich, als ein Spieler der Gäste aus zwei Metern übers leer stehende Tor schoss. Nach der Pause machte Erpfting aber mehr Tempo und erzielte folgerichtig den Ausgleich. Mit einem Sieg hätte Erpfting bis auf einen Punkt zu Spitzenreiter Jahn Landsberg aufschließen können, doch Issing stand gut in der Defensive und ließ nichts mehr zu.

Erst gegen Ende der Partie konnte der FC Scheuring das Ergebnis zu seinen Gunsten drehen. Vor allem die erste Halbzeit in der Partie gegen Schondorf waren die Spielanteile gleichmäßig verteilt. Zwar gingen die Gäste zunächst in Führung, doch der Ausgleich gelang vor der Pause. In der zweiten Hälfte holte das Team noch einen 1:3-Rückstand auf, dann legte Scheuring aber noch mal zwei Tore nach und brachte den 5:3-Sieg unter Dach und Fach.

Egling gleicht per Elfmeter aus

Ein letztendlich gerechtes 3:3-Remis gab es in der Partie Prittriching II gegen Egling. Nach dem frühen 1:0 gab es für einen Gästespieler wegen angeblicher Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte. Kurz darauf konnte der SVP den zweiten Treffer in Überzahl markieren. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff verkürzte Egling per Foulelfmeter auf 1:2. Nun schlich sich auch eine gewisse Unsicherheit aufseiten der Gastgeber ein. Nach dem Ausgleich der Gäste war die Partie wieder völlig offen. Chancen gab es für beide Teams bis zum Ende der Partie. Dem 3:2 folgte nach einem unglücklichen Zweikampf, der einen weiteren Foulelfmeter zur Folge hatte, der letztendlich gerechte 3:3-Endstand.

Einen knappen 2:1-Sieg landete der SV Apfeldorf gegen die Gäste von der SG Dettenschwang/Thaining. 30 Minuten waren gespielt, da erzielten die Gastgeber das 1:0. In der teilweise hitzigen und hektischen Partie zeigte der Unparteiische eine souveräne Leistung. Es dauerte bis zur Mitte der zweiten Hälfte, ehe die Spielgemeinschaft den Ausgleich erzielen konnte. Mit einem Foulelfmeter, drei Minuten nach der regulären Spielzeit, stellte Apfeldorf den 2:1-Endstand sicher.

Mit 0:4 endete die Partie der SG Stoffen/Lengenfeld gegen den SV Reichling. Die Gastgeber hatten im ersten Abschnitt mehr Spielanteile, konnten sich aber nicht im letzten Drittel festsetzen, um die Chancen zu verwerten. Besser machten es die Gäste, die nach zwei gut vorgetragenen Angriffen die 2:0-Halbzeitführung erzielten. Der SVR nutzte eine Zehn-Minuten-Strafe, um auf 3:0 davonzuziehen. Ein individueller Fehler im Spielaufbau endete mit dem 4:0-Endstand für die Gäste.

Nach der Pause zieht Hechendorf davon

In der ersten Hälfte konnte Eching noch recht gut mithalten. Zweimal gerieten die Hausherren gegen Hechendorf in Rückstand, doch beide Male kamen sie zurück. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang Hechendorf jedoch der erneute Führungstreffer. Und diesmal konnte Eching auch nach der Pause nicht mehr aufholen. Stattdessen kassierte der Gastgeber noch drei weitere Gegentreffer zum 2:6-Endstand. (last/man/güfe/berkl/luh/wach/kapa/AZ)

Schwabhausen - Geltendorf 2:1; 0:1 Schneider Mendoza (21.), 1:1 Heigl (68.), 2:1 Schreiber (91.).

Türkenfeld II - Greifenb. abgesetzt

Scheuring - Schondorf 5:3; 0:1 Westphal (4.), 1:1 Bechmann (9.), 2:1 Schamberger (48.), 3:1 Müllner (70.), 3:2 und 3:3 Kleipoedszus (78./80.), 4:3 Bechmann (81.), 5:3 Bechmann (82.).

Prittriching II - Egling 3:3; 1:0 Geiger (15.), 2:0 Hasser (31.), 2:1 Franz (47./FE), 2:2 Winterholler (61.), 3:2 Winterholler (79.), 3:3 Franz (89./FE); Rot: Zacher (23./SCE).

Denklingen II - Jahn LL II 1:1; 1:0 Ahmon (63.), 1:1 M. Sanktjohanser (69.).

Issing II - Erpfting 1:1; 1:0 Woloszynowicz (33.), 1:1 Pigola (69.).

Apfeldorf - Dettenschw./T. 2:1; 1:0 Pizzenti (31.), 1:1 Mayr (69.), 2:1 Linder (93./FE).

Stoffen/L. - Reichling 0:4; 0:1 Seelau (7.), 0:2 Seelau (15.), 0:3 Socher (62.), 0:4 Socher (68.), Rot: Seelau (85.).

Eching - Hechendorf 2:6; 0:1 Gschlößl (3.), 1:1 Langnau (11.), 1:2 Hübsch (18.), 2:2 Schmid (24.), 2:3 Hübsch (39.), 2:4 Wittenberger (61.), 2:5 Hübsch (75.), 2:6 Knoll (87.).