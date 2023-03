Fußball

17:07 Uhr

Für den TSV Landsberg beginnt die Aufholjagd in der Bayernliga

Für den TSV Landsberg beginnt am Samstag mit einem Heimspiel gegen Rosenheim die Aufholjagd. Als Tabellenvierter geht das Team die restlichen Spiele in der Bayernliga an, das Ziel ist der Aufstieg in die Regionalliga.

Plus Mit einem Heimspiel startet der TSV Landsberg nach der Winterpause wieder in die Fußball-Bayernliga. Das Ziel ist der Aufstieg in die Regionalliga.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Gegen das Bayernliga-Schlusslicht TSV Rosenheim will der TSV Landsberg am Samstag gleich ein Ausrufezeichen setzen. Das erste Spiel der Fußballer nach der Winterpause soll zeigen, wohin der Weg führen soll: In die Regionalliga. Kurz stand die Partie allerdings auf der Kippe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen