Für Denklingen und Jahn Landsberg wird es wieder ernst

Plus In der Fußball-Bezirksliga geht es für Denklingen und Jahn Landsberg wieder um wichtige Punkte. Beide Teams fühlen sich für den Start nach der Winterpause gerüstet.

Von Margit Messelhäuser

Auch in der Fußball-Bezirksliga ist die Winterpause vorbei - sowohl Jahn Landsberg als auch Denklingen starten am Samstag in den zweiten Teil der Punktrunde. Während die Denklinger beim FC Penzberg einen guten Start hinlegen wollen, können die Jahnler auf den Heimvorteil bauen.

Jahn Landsberg Obwohl seine Mannschaft die Winterpause auf einem Abstiegsrelegationsplatz (Rang 14) überwintern musste, war Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser mit dem ersten Teil der Punktrunde nicht unzufrieden. "Ich denke, für einen Aufsteiger haben wir uns ganz gut verkauft." Allerdings, so seine Analyse, seien den Spielern zum Schluss "die Körner ausgegangen". Die Bezirksliga stelle nicht nur ganz andere Anforderungen, sie beginne früher und dauere länger. Schwieriger war für ihn die Situation nach Trainingsstart - die Beteiligung hatte überhaupt nicht seinen Ansprüchen genügt.

