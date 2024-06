Fußball

Für Jahn Landsberg II und Weil geht es um Aufstieg und Klassenerhalt

Plus In der Fußball-Relegation stehen für Jahn Landsberg II und den FC Weil die entscheidenden Spiele an. Beide Landkreis-Teams sind am Dienstag im Einsatz.

Von Margit Messelhäuser

Am Dienstagabend wird es ernst für die letzten beiden Fußball-Teams aus dem Kreis Landsberg, die noch in der Relegation gefordert sind. Jahn Landsberg II will zu Hause den Aufstieg in die Kreisklasse schaffen, für den FC Weil geht es in Peiting um den Klassenerhalt in der Kreisliga. Beide Teams nehmen einen knappen Vorsprung ins zweite Spiel mit.

Jahn Landsberg II Schon frühzeitig hatten die Jahnler wegen des Regens die für Sonntag angesetzte Partie auf Dienstagabend verlegt. Doch während es am Sonntag in Landsberg trocken war, schüttete es am Montag wieder. "Wir werden aber auf jeden Fall spielen", sagt Andreas Schillinger, Vorsitzender der FT Jahn und Fußball-Abteilungsleiter. Auch Kreisspielleiter Heinz Eckl habe ihn schon kontaktiert. "Ich habe am Sonntag gemäht, wollte eigentlich am Montag einstreuen, aber am Dienstag soll es ja trocken sein", ist Schillinger zuversichtlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

