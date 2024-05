Für zwei Landsberger Fußball-Teams ist noch nicht Schluss

Für den TSV Landsberg II und Jahn Landsberg II geht es in die Relegation. Meister Geltendorf beendet die Saison mit dem achten Sieg in Folge.

Der TSV Landsberg II hat es als einziges Team aus dem Landkreis Landsberg in die Meisterrunde der Fußball-Kreisliga geschafft. Am letzten Spieltag sicherte sich das Team von Sebastian Baumert mit dem 1:0-Sieg zu Hause gegen Unterpfaffenhofen den zweiten Tabellenplatz. Damit bleibt die Chance zum Aufstieg im Relegationsspiel. "Ich bin mächtig stolz", so Baumert nach dem Spiel. "In den ersten 20 Minuten wollte es Unterpfaffenhofen wirklich wissen, doch Keeper Frank Schmitt hielt die Null." Dann kam der TSV besser ins Spiel und konnte kurz nach dem Seitenwechsel durch einen schönen Spielzug die Führung erzielen. Und die gab der TSV auch bis zum Schluss nicht mehr her. Auch wenn Baumert nächste Saison nicht als Trainer beim TSV weitermachen wird, "das war nicht mein letztes Spiel. Jetzt geht’s erst mal in die Relegation".

TSV LL II - Unterpfaffenhofen 1:0; 1:0 Fülla (58.).

Kreisklasse Nur mehr um einen guten Saisonabschluss ging es für die Landkreis-Teams. Hin und her ging es zwischen Kinsau und Issing, beide Teams schenkten sich auch im letzten Spiel der Saison nichts und trennten sich mit 5:5. "Wir haben mit einer ganz anderen Aufstellung gespielt, die Stürmer haben verteidigt und andersrum", erzählte Tobias Vief, Trainer des FC Issing. "Deswegen war es natürlich ein ganz anderes Zweikampfverhalten. Aber vorne haben wir auch schöne Tore rausgespielt", so Vief.

Hofstetten vergibt auch im letzten Spiel zu viele Chancen

Die spielerische Überlegenheit reichte für Hofstetten gegen Finning nicht aus. Eigentlich war es ein Spiel auf ein Tor, aber letztendlich scheiterte es an der Chancenverwertung. "Das hat sich irgendwie die ganze Meisterrunde durchgezogen, wir kriegen den Ball nicht ins Tor. Aber daran werden wir arbeiten und wir kommen nächste Saison stärker zurück", lautet das Fazit des Hofstettener Trainers Michael Echter.

Kinsau - Issing 5:5; 1:0 Rankl (9.), 1:1 Koch (10.), 2:1 und 3:1 Köppl (20. und 39.), 3:2 Erdt (42.), 3:3 Koch (53.), 4:3 Kirchbichler (60.), 5:3 Rankl (62.), 5:4 und 5:5 Sippel (71. und 80.).

Hofstetten - Finning 1:2; 0:1 Bleicher (20.), 1:1 Scherdi (44.), 1:2 Tichy (49.).

A-Klasse Bereits als Meister und Aufsteiger empfing der TSV Geltendorf den FC Scheuring und machte den Saisonabschluss mit dem achten Sieg in Folge perfekt. Eine Minute vor Schluss gelang der ersehnte Siegtreffer zum 2:1. Dabei machten es sich die Hausherren selbst schwer, zu viele Chancen ließen sie zuvor liegen. "Jetzt werden wir gleich im Rathaus empfangen, da warten schon die Fans auf uns und feiern", freute sich Geltendorfer Trainer Marcel Wupperfeld.

Schwabhausen zeigt noch mal eine sehr gute Leistung

Auch wenn Schwabhausen gegen den Tabellennachbarn Landsberied noch mal punkten konnte, bleibt es beim dritten Tabellenplatz für die DJK. Über den 1:0-Sieg zeigte sich Trainer Michael Raab sehr erfreut. "Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt und waren von Anfang an überlegen." Auch nach der Pause schaffte es die DJK, den Gegner weitgehend vom eigenen Tor fernzuhalten.

Jahn Landsberg II muss in die Relegation

Spannend bis zum Schluss blieb es zwischen Jahn Landsberg II und Lechsee, denn im letzten Saisonspiel entschied sich, wer Platz 1 belegen wird und wer als Zweiter in der Relegation antreten wird. Trotz starker Leistung reichte es für Jahn am Ende nicht für den direkten Aufstieg. "Wir haben bis zur 85. Minute gut verteidigt", so Jahn-Trainer Predrag Vuletic. Zwei hundertprozentige Chancen ließen die Gäste jedoch liegen, darunter ein Pfostenschuss in der ersten Halbzeit. "Wir haben dann eine Zeitstrafe bekommen und am Schluss sind einfach die Kräfte ausgegangen", so Vuletic. Unsportlich sei das Verhalten der SG Lechsee nach dem Spiel gewesen. "Wir wurden beschimpft und einfach sehr unschön verabschiedet", so Vuletic. Aber Jahn ist zuversichtlich für die Relegation: "Wir haben noch nicht aufgegeben. Heute können wir noch traurig sein, aber morgen geht es weiter, damit wir unser Ziel vom Aufstieg noch erreichen."

Zu Hause gegen Schongau konnte sich Stoffen nach einer schwachen Anfangsphase noch zu einem Unentschieden retten. Bereits nach nur acht Minuten lief der Gastgeber einem 0:2-Rückstand hinterher. Erst nach dem Seitenwechsel wachte die SG auf und traf noch zweimal zum 2:2-Endstand.

Bei Wildsteig/Rottenbuch gab es für den SV Erpfting zum Abschluss einen deutlichen 4:2-Sieg. "Ein schöner Abschluss dieser Saison", war Erpftings Trainer Sebastian Weller zufrieden. Auch wenn es für beide Teams um nichts mehr ging: Erpfting gab Gas und spielte die Tore sehr schön heraus - darauf kann Weller in der neuen Saison auf jeden Fall aufbauen. (AZ)

Geltendorf - Scheuring 2:1; 0:1 Müllner (45.), 1:1 Rauschmayr (46.), 2:1 Lachmayr (89.).

Schwabhausen - Landsberied 1:0; Schreiber (36.).

Lechsee - Jahn LL II 1:0; Lory (82.).

Stoffen/L. - Schongau 2:2; 0:1 und 0:2 Eshagh (4. und 8.), 1:2 Kadach (67.), 2:2 Stork (85.).

Wildsteig/R. - Erpfting 2:4; 0:1 Simeone (8.), 1:1 Henn (27.), 1:2 Eigert (29.), 1:3 Abröl (68.), 1:4 Abröl (73.), 2:4 Lindauer (85.).