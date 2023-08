Fußball

vor 19 Min.

Fußball-A-Klasse: Denklingen II gibt die Führung aus der Hand

Plus In der Fußball-A-Klasse muss sich Denklingens Bezirksliga-Reserve der SG Dettenschwang/Thaining geschlagen geben. Reichling ist schon nach fünf Minuten in Unterzahl.

Artikel anhören Shape

Die zweite Mannschaft des VfL Denklingen wartet weiter auf den ersten Sieg. Der Aufsteiger in die A-Klasse war in der Partie gegen die SG Dettenschwang/Thaining schon nah dran, zumindest den nächsten Punkt zu holen. Schon nach gut 20 Minuten legten die Hausherren vor und nahmen die Führung auch mit in die Pause. In der zweiten Halbzeit allerdings konnte die Gäste die Partie drehen und Denklingen ging zum zweiten Mal in der noch jungen Saison leer aus.

Etwas kurios begann die Partie zwischen Prittriching II und Geltendorf: Eigentlich sollte das Spiel auf dem oberen Platz stattfinden, so Prittrichings Trainer Werner Winterholler. Zweimal wurden die Linien nachgestreut, hielten dem Dauerregen aber dennoch nicht Stand und der Schiedsrichter wollte auf dem Platz nicht anpfeifen – also ging es doch auf den unteren Platz. Und da hatte Prittriching vor allem in der ersten Halbzeit drei sehr gute Chancen, traf aber nur ein Mal. Nach der Pause, so Winterholler, kam auch Geltendorf besser ins Spiel, so ist der Coach der Heimelf am Ende mit dem einen Punkt zufrieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen