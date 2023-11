Fußball

Fußball-Bayernliga: Die ARD dreht beim TSV Landsberg

Für den TSV Landsberg (dunkle Trikots) steht das letzte Heimspiel vor der Winterpause an. Dazu kommt ein Fernsehteam der ARD.

Plus In der Fußball-Bayernliga empfängt der TSV Landsberg zum letzten Heimspiel vor der Winterpause den TSV Nördlingen. Das Fernsehen hat einen Landsberger im Fokus.

Es ist ein wichtiges Spiel für den TSV Landsberg – in mehrfacher Hinsicht: Der Fußball-Bayernligist will die bittere Niederlage zuletzt wettmachen, könnte mit einem Sieg wieder die Tabellenführung übernehmen – und wird zugleich vom ARD-Fernsehen gefilmt. Am Samstag, ab 14 Uhr, findet die Partie gegen Nördlingen im 3C-Sportpark statt.

Die beiden Spielertrainer Sascha Mölders und Mike Hutterer blicken der Partie dennoch gelassen entgegen. „Dass zu diesem Spiel das Fernsehen kommt, wurde einmal kurz angesprochen, ist aber schon lange kein Thema mehr“, sagt Mike Hutterer. Im Blickpunkt der Sendung wird sein Spielertrainer-Kollege stehen. Im Rahmen der Sendereihe „Aus Liebe zum Spiel: Ex-Profis im Amateurfußball“ wird Sascha Mölders porträtiert werden.

