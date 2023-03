Fußball: Bonuspunkte haben große Auswirkungen

Plus Durch den neuen Modus im Fußballkreis Zugspitze kommt es zu interessanten Tabellenständen. An der Spitze können sich nur wenige Mannschaften richtig absetzen.

Nicht ganz nach Wunsch ist für einige Fußball-Teams aus dem Kreis Landsberg der Restart nach der Winterpause gelaufen. Nach der neuen Zusammenstellung der einzelnen Gruppen im Kreis Zugspitze müssen sich einige wohl erst an die neue Umgebung gewöhnen. „Alles beim Alten“ heißt es bei den schwäbischen Gruppen – und da zeigt ein Team, dass es seinem scheidenden Trainer möglichst noch ein Geschenk machen möchte.





Aufstieg in die Kreisliga In der Gruppe C hat der MTV Dießen gleich mal mit dem 6:1-Sieg eine Duftmarke gesetzt. Mit dem WSV Unterammergau bekommt man es nun mit einem bekannten Team zu tun, das man mit einem Sieg gleich überholen könnte.

Vergleich zwischen Hoftstetten und Fuchstal gab es schon lange nicht mehr

Nur einen Sieger brachte der erste Spieltag in der Gruppe D – das war der FC Weil, der sich damit gleich mal aus dem Tabellenkeller befreit hat. Diesmal geht es gegen den FC Issing, der mit seinem Auftaktremis gegen Peiting II durchaus zufrieden war. Dieser ist zum Duell der Reserven beim TSV Landsberg zu Gast – in der Vergangenheit gab es hier noch kein Unentschieden. Zudem sorgt die Einteilung für eine neue Paarung: In den vergangenen zehn Jahren waren Hofstetten und Fuchstal nie im Punktspiel gegeneinander angetreten.

Verbleib in der Kreisklasse Den klassischen Fehlstart hat der SV Igling in der Gruppe E hingelegt, kann es aber gegen das schlechter platzierte Olching II gleich wiedergutmachen. Ähnlich ist auch die Situation für den TSV Schondorf, der es mit Schlusslicht Perchting-Hadorf zu tun bekommt, das zum Auftakt ebenfalls leer ausgegangen war.

Kinsau steht trotz Niederlage noch gut da

In der Gruppe I steht für den FSV Eching das nächste Landkreis-Derby an: Diesmal ist das Ammersee-Team, das zum Auftakt gleich drei Punkte gegen Rott eingefahren hat, in Prittriching zu Gast. Mit einem Sieg kann Eching zum Gastgeber, der mit 7 Punkten die Tabelle zusammen mit Wielenbach anführt, aufschließen. Zum Kellerduell haben die Rotter die Spielvereinigung Schwabbruck zu Gast. Beide Teams haben bislang zwei Zähler auf dem Konto.

Die Auftaktniederlage haben die Kinsauer in der Gruppe K dank der Bonuspunkte noch gut wegstecken können. Nun sollte aber zu Hause gegen die SG Antdorf etwas Zählbares folgen, will man nicht frühzeitig in den Tabellenkeller abrutschen. Auch die Gäste mussten sich zum Start geschlagen geben, konnten aber nur einen Bonuspunkt mitnehmen.

Aufstieg in die Kreisklasse Besser hätte es für den FC Scheuring zum Auftakt in der Gruppe A kaum laufen können. Jetzt muss man aber zu Hause gegen den FC Landsberied nachlegen. Auch dieser startete mit einem Sieg in die zweite Saisonhälfte, und für beide Teams ist es – zumindest in den vergangenen zehn Jahren – das erste Aufeinandertreffen.

In der Gruppe C liegen alle Teams eng beisammen

In Geltendorf findet das Landkreisderby der beiden Auftaktverlierer statt. Während die Gastgeber nur knapp mit 0:1 gegen Adelshofen unterlegen waren, sieht das 2:4 von Schwabhausen gegen Scheuring doch deutlicher aus.

In der Gruppe C liegen alle Mannschaften noch ganz eng beisammen. Gerade mal drei Punkte weniger hat Jahn Landsberg als sein Gastgeber SG Söcking (7) – mit einem Sieg könnte man gleich wieder oben mitmischen. Ansonsten treffen auch immer zwei punktgleiche Teams aufeinander: Finning und Bernried mit je sechs Zählern und Breitbrunn gegen die SG SV Stoffen/Lengenfeld (je 5) – die Tabelle kann diesmal ganz schön durcheinandergewirbelt werden.

Abstieg aus der A-Klasse Kann die Reserve des FC Weil den Auftaktsieg gleich bestätigen? Beim SC Schöngeising trifft man auf einen unbekannten Gastgeber, der am ersten Spieltag der Gruppe H zudem spielfrei war.

In der Nachspielzeit gelang Erpfting zum Start der Gruppe I der Siegtreffer gegen Egling und damit der Sprung an die Tabellenspitze. Diesen gilt es gegen FFB West, das spielfrei war, zu verteidigen. Denn Egling liegt trotz der Niederlage nur einen Punkt zurück. Allerdings muss der SCE beim ebenfalls siegreich gestarteten zweiten Team des SV Prittriching ran – keine einfache Aufgabe.

Auf Greifenberg wartet das nächste Ammersee-Derby

Keinen Sieger hat es in der Gruppe K im Ammersee-Derby zwischen Greifenberg und Schondorf II gegeben. Schondorf rutschte dadurch auf den letzten Tabellenplatz ab, liegt aber nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Stockdorf (6), der diesmal zu Gast ist. Auf die andere Seite des Ammersees geht es für Greifenberg (5), das in Herrsching (4) antritt.

In der Gruppe M ist nur der SV Reichling im Einsatz. Als Tabellenführer – trotz Auftaktniederlage – hat man Wessobrunn zu Gast, das am ersten Spieltag pausierte.

Auswärts sind Dettenschwang und Apfeldorf in der Gruppe N gefordert. Während es die Dettenschwanger mit dem bislang unbekannten Gastgeber Tutzing zu tun bekommen, kennen sich Apfeldorf und Bernbeuren II aus der Vergangenheit. Und die Bilanz spielt dabei für den SVA: In vier Partien gab es zwei Siege und ein Unentschieden aus Sicht der Apfeldorfer.

Kaufering II will dem Spitzenreiter auf den Fersen bleiben

Kreisklasse Augsburg Im gewohnten Modus geht es auch nach der Winterpause für den VfL Kaufering II und den SV Hurlach weiter. Und mit dem Start können beide Teams zufrieden sein, holten sie doch alle drei Punkte. Wichtig für beide, denn Hurlach hat den Klassenerhalt noch nicht sicher und da dürfte man durchaus noch mal nachlegen, auch wenn es gegen den Tabellenvierten Walkertshofen nicht einfach wird.

Die Reserve des VfL Kaufering bleibt Spitzenreiter Kleinaitingen auf den Fersen und sollte sich gegen den Tabellensechsten Schwabegg keinen Ausrutscher leisten. Zudem wäre eine Revanche für die knappe 2:3-Niederlage im Hinspiel fällig. Schafft man noch Titel oder den Relegationsplatz, wäre das ein schönes Abschiedsgeschenk für Trainer Piotrowski, der nach der Saison, wie berichtet, aufhört.