Fußball: Der VfL Kaufering dreht das Spiel in Jetzendorf

Plus Der VfL Kaufering gewinnt das Duell der Aufsteiger in die Fußball-Landesliga. Trainer Enthart hat ein glückliches Händchen bei der Einwechslung.

Im Duell der Landesliga-Aufsteiger setzten sich die Fußballer des VfL Kaufering durch. Mit 3:2 gewannt die Mannschaft von Trainer Ben Enthart die Partie beim TSV Jetzendorf – spannend blieb es dabei bis zum Schluss.