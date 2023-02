Fußball

Fußball: Die perfekte Generalprobe für den TSV Landsberg

Plus TSV Landsberg siegt auch im letzten Test vor dem Start in die Fußball-Bayernliga nach der Winterpause. In Gilching läuft aber nicht alles nach Wunsch.

Von Margit Messelhäuser

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg beendet die Vorbereitung mit einem Sieg: In Gilching setzte sich das Team der beiden Spielertrainer Mike Hutterer und Sascha Mölders mit 2:0 durch. Am Samstag, 4. März, haben die Landsberger dann Schlusslicht Rosenheim zum ersten Bayernligaspiel 2023 zu Gast.

