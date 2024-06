Fußball-Relegationsspiel zwischen Peiting II und Weil ist abgesagt

Verschoben werden muss das zweite Relegationsspiel in der Fußball-Kreisliga zwischen dem FC Weil und TSV Peiting II. Der neue Termin steht noch nicht.

Es ist nicht die ganz große Überraschung: Wegen des Dauerregens wurde das Relegationsspiel in der Fußball-Kreisliga zwischen dem FC Weil und TSV Peiting II abgesagt. Am Samstagnachmittag, ab 15 Uhr, sollte das Rückspiel in Peiting stattfinden, das Hinspiel hatten die Weiler mit 4:3 gewonnen. Einen neuen Termin für die Partie gibt es noch nicht. Am Sonntag treten der TSV Landsberg II und Jahn Landsberg II von den Landkreis-Teams noch in der Relegation an, bislang sind die Spiele nicht abgesagt. (AZ)