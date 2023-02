Fußball: TSV Landsberg feiert im Testspiel nächsten Sieg

Plus Für den Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg läuft es in der Vorbereitung nach Plan. Gegen Landesligist Oberweikertshofen zeigt sich der Klassenunterschied.

Für die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg kann es so weitergehen: Auch im zweiten Testspiel feierten die TSVler gegen einen Landesligisten einen Kantersieg. Mit 6:0 setzte sich die Gastgeber im Sportzentrum gegen den SC Oberweikertshofen durch. Und auch diesmal wurde ein Elfmeter vergeben.