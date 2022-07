Fußball

vor 17 Min.

Fußball-Vorbereitung: Der VfL Kaufering hat ein Bayernligateam zu Gast

Plus Der Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering bestreitet ein Testspiel gegen ein Bayernligateam. Bezirksligist VfL Denklingen ist in Grünwald zu Gast.

Von Margit Messelhäuser

Auf den Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering wartet am Sonntag mit dem Bayernligisten Garching ein interessanter Testgegner. Die Denklinger Fußballer sind auswärts am Start – sie treten in Grünwald an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

