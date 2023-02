Fußball-Vorbereitung: Kaufering vergibt zu viele Chancen

Plus Die Landesliga-Fußballer des VfL Kaufering laden Bezirksligist Bobingen zum Test ein. Wieder gibt es eine Niederlage - so beurteilt diese Trainer Enthart.

In der vergangenen Saison haben die Kauferinger Fußballer zwei Niederlagen gegen den TSV Bobingen kassiert – sind dann aber souverän in die Landesliga aufgestiegen. Jetzt kam es im Testspiel erneut zum Aufeinandertreffen – und wieder zieht Kaufering den Kürzeren.