Geltendorf: „Die Fans sind da, wir lassen es krachen“

In der Fußball-Meisterrunde dreht Geltendorf das Spiel und steigt auf. Bei Hofstetten muss der Trainer ins Tor und ein Spieler des TSV Landsberg II ins Krankenhaus.

Nur der TSV Landsberg II hat es in der Kreisliga in die Meisterrunde geschafft. Am vorletzten Spieltag musste die Baumert-Truppe beim punktgleichen Spitzenreiter Aich antreten. War es in der ersten Hälfte noch ein Spiel auf Augenhöhe – Landsberg vergab zwei hundertprozentige Chancen und Aich traf zweimal die Latte –, hatte Aich nach der Pause deutlich mehr Spielanteile und gewann durch den einzigen Treffer des Tages.

Überschattet wurde die Partie von einem Zweikampf, bei dem Landsbergs rechter Außenverteidiger Roberto Machado da Silva zuerst auf dem Boden aufkam und sein Gegner dann mit den Stollen auf seinem Kopf. Der TSVler musste im Krankenhaus genäht werden.

Aich - TSV Landsberg II 1:0; Tor: 1:0 Milde (47.); GR: Salemovic (TSV/67.).

Später K.o. in der Kreisklasse für Issing

Bei Peiting II war der FC Issing zu Gast und wollte mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz einnehmen. In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld weitgehend. Peiting traf einmal den Pfosten, ansonsten geschah nicht viel. Nach der Pause kam Issing besser ins Spiel, konnte aber die gute Phase nicht in ein Tor ummünzen. In der Nachspielzeit nutzte Peiting eine Chance zum Siegtreffer. Anschließend gab es für beide Seiten noch eine Zeitstrafe und einen Platzverweis für Issing. Peiting hat nun den Relegationsplatz sicher.

In der Gruppe D trennten sich Kinsau und Finning mit 1:1. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften ab. In der 69. Minute gingen die Gäste in Führung, kassierten aber postwendend den Ausgleich, der zugleich das Endergebnis bedeutete.

Ebenfalls 1:1 ging die Partie zwischen Hohenfurch und Hofstetten aus. Trainer Michael Echter sprach seiner Mannschaft danach ein Kompliment aus. Der FCH war mit nur elf Spielern angereist und er selbst musste ins Tor. „Wir haben mehrere Spieler in der zweiten Mannschaft eingesetzt, damit der Klassenerhalt klappt. Drei sind später noch nachgekommen und wurden auch eingewechselt.“ Echter hat zwar schon zuvor zweimal als Keeper gespielt, aber fast keine Erfahrung auf der Position. „Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen den Ball vom Tor fernhalten, das hat auch gut geklappt.“ Das 1:0 sei ein Sonntagsschuss in den Winkel gewesen und das 1:1 am Ende ein verdientes Resultat. Echter gratulierte dem Gegner zur Meisterschaft.

Peiting II - Issing 1:0; Tor: 1:0 Dedusevic (91.); RK: Erdt (FCI/94.).

Kinsau - Finning 1:1; Tore: 0:1 Degle (69.), 1:1 Schoeber (70.).

Hohenfurch - Hofstetten 1:1; 1:0 Prinzing (2.), 1:1 Hilker (90.).

Geltendorf jubelt in der A-Klasse, Scheuring siegt kampflos

In der Gruppe A hatten Spitzenreiter Geltendorf die DJK Schwabhausen zum Derby zu Gast und jubelte am Ende über den Aufstieg. Trainer Marcel Wupperfeld dankte seinen Spielern anschließend für deren Einsatz, Willen und Leidenschaft über die ganze Saison hinweg. „Dass die erste Mannschaft des TSV Geltendorf aufsteigt, hat es zuletzt 1980 gegeben. Die Fans sind da, wir lassen es krachen“, sagte der Trainer. Seine Mannschaft hatte nervös begonnen und lag zur Pause 0:2 hinten. Nach der Pause habe sein Team dann „wie ausgewechselt“ agiert und die Partie gedreht.

Kampflos sicherte sich Scheuring in der Gruppe drei Punkte gegen den Tabellenletzten Emmering II. Die Gäste reisten nicht an, da sie nur zehn Spieler zur Verfügung hatten. Scheuring bleibt in der Tabelle auf Rang fünf und reist kommende Woche zum Meister Geltendorf.

Eine klare Angelegenheit war die Partie zwischen Stoffen/Lengenfeld und Erpfting. Den Kickern aus dem Landsberger Ortsteil gelang zwar zwischendurch der 1:1 Ausgleich, ansonsten hatten die Hausherren das Geschehen aber im Griff. Ab der 77. Minute mussten die Gäste zudem mit einem Mann weniger auskommen, da Markus Kargerer die Rote Karte sah. Er war in der Szene letzter Mann. Danach gelangen Stoffen/Lengenfeld noch zwei Tore zum 5:1-Endstand.

Jahn Landsberg II nutzte seine Chancen gegen Schongau und kann somit die Meisterschaft aus eigener Kraft in der nächsten Partie für sich entscheiden. Durch eine sehenswerte Kombination konnten die Hausherren in Führung gehen. Im Anschluss war die Partie ausgeglichen mit einem Chancenplus für die Landsberger. Das 2:0 kurz vor dem Ende war folgerichtig und der verdiente Schlusspunkt in dieser Partie,

Scheuring - Emmering II n. A.

Geltendorf - Schwabhausen 3:2, Tore: 0:1 Oberbacher (17.), 0:2, Mahr (35.), 1:2 Lachmayr (50.), 2:2 Mendoza (62.), 3:2 Böhm (72.).

Jahn LL II - Schongau 2:0; Tore: 1:0 und 2:0 Liatsopoulos (36./90.).

Stoffen/L. - Erpfting 5:1, Tore: 1:0 und 2:1 Stork (5./66.), 1:1 Abröll (11.), 3:1 Werbach (70.), 4:1 Schrottenbaum, 5:1 Häring (90.); RK Kargerer (FCE/77.). (AZ)