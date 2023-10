Fußball

In Greifenberg macht es der FC Scheuring fast zweistellig

Plus In der Fußball-A-Klasse geht es weiter um einen Platz in der Aufstiegsrunde. Der FC Scheuring kämpft sich in der Gruppe 1 wieder auf den dritten Rang, Geltendorf ist durch.

Man merkte der Partie zwischen Jahn Landsberg II und Stoffen/Lengenfeld in der Fußball-A-Klasse an, dass es um etwas ging: Die Heimelf wollte ihren Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Erpfting verteidigen – die Gäste wollten möglichst zu Erpfting aufschließen. „Es war damit ein Spiel, in dem beide Mannschaften offensiv agierten“, sagte Jahn-Trainer Predrag Vuletic. Dass sich sein Team am Ende mit 2:1 durchsetzte, sei verdient, auch wenn „wir zum Schluss noch mal schwitzen mussten“. Denn nach dem Anschlusstreffer der Gäste machten diese noch mal richtig Druck. Doch Jahn brachte den Vorsprung über die Zeit. „Vielen Dank noch mal an Stoffen, dass es der kurzfristigen Verlegung auf Freitagabend zugestimmt hat“, betonte Predrag Vuletic.

Kurioserweise begann die Begegnung zwischen Schwabhausen und Prittriching mit einer kurzen Verspätung. Der Schiedsrichter der Partie vertat sich in der Uhrzeit. Schwabhausen spielte von Beginn an souverän auf ein Tor und baute im Anschluss an die Führung das Ergebnis zum 4:0-Pausenstand aus. Gleich nach dem Seitenwechsel konnte Prittriching anschließen. Im Anschluss folgten viele Chancen, jedoch ohne zum Torerfolg zu kommen. Nach zahlreichen Paraden konnten die Gastgeber in der Schlussphase mit den Treffern zum 5:1 und 6:1-Endstand doch noch Prittrichings Keeper überwinden.

