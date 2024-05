Fußball

vor 49 Min.

Jahn Landsberg muss die Bezirksliga wieder verlassen

Plus Die FT Jahn Landsberg geht mit einem dicken Polster ins zweite Relegationsspiel der Fußball-Bezirksliga. Nach einer dramatischen Partie reicht es aber nicht.

Von Margit Messelhäuser

Die FT Jahn Landsberg muss nach einem Jahr die Fußball-Bezirksliga wieder verlassen. Das Rückspiel in Eichstätt hätte kaum dramatischer sein können. Nach einem umstrittenen Tor für die Bayernliga-Reserve kamen die Jahnler nicht mehr in die Spur und hatten am Ende in der Verlängerung das Nachsehen. Dennoch gibt es auch gute Nachrichten für Jahn.

Mit einem 4:1-Sieg aus dem Hinspiel konnte Jahn mit breiter Brust nach Eichstätt fahren. Das merkte man dem Team von Trainer Armin Sanktjohanser an, denn Landsberg bestimmte zunächst die Partie. Allerdings fehlten die guten Torchancen, die hatte plötzlich Eichstätt aufzuweisen: Nach rund zehn Minuten strich der Ball nur knapp am Landsberger Pfosten vorbei. Jetzt war auch die Heimelf besser im Spiel und die Partie war ausgeglichen. Jahn zeigte bei seinen Angriffen nun mehr Zug zum Tor und belohnte sich dafür in der 19. Minute: Einen schönen Konter verwandelte Yannik Dillinger überlegt zum 1:0.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen