Fußball

vor 18 Min.

Kaufering verbucht in der Vorbereitung den nächsten Sieg

Plus Der VfL Kaufering scheint für den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga gerüstet. Bayernligist TSV Landsberg tritt am Mittwoch wieder zum Testspiel an.

Von Margit Messelhäuser

Ab dem 2. März wird es für den VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga wieder ernst, dann beginnt die entscheidende Phase im Kampf um den Klassenerhalt. Die Testspielergebnisse deuten bislang darauf hin, dass die Kauferinger dafür gut gerüstet sind. Ein Testspiel absolviert hat auf der VfL Denklingen, während das von Jahn Landsberg abgesagt werden musste: Bei Jahn gebe es "Redebedarf", so Trainer Armin Sanktjohanser. Bayernligist TSV Landsberg bestreitet am Mittwoch sein vorletztes Testspiel.

VfL Kaufering Vier Testspiele hat der VfL Kaufering bislang absolviert - vier Mal ging das Team des Trainergespanns Michael Grasse/Sebastian Bonfert als Sieger vom Platz. Zuletzt gab es ein deutliches 4:2 gegen den Bezirksligisten ASV Habach. Über die gesamten 90 Minuten waren die Kauferinger spielbestimmend, zum Pause führte der VfL jedoch "nur" 1:0 durch Jonas Wille. Dieser legte gleich nach Wiederanpfiff zwei weitere Treffer nach, ehe Maximilian Muha per Elfmeter auf 4:0 erhöhte. Nach 60 Minuten wechselten die Kauferinger viel durch und "es dauerte, bis wir unsere Ordnung wieder fanden", so Grasse. Das nutzte Habach zu den beiden Gegentoren, eines davon fiel ebenfalls vom Elfmeterpunkt. Insgesamt waren die Kauferinger Trainer mit dem Auftritt ihres Teams zufrieden.

