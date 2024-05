Fußball

vor 17 Min.

Kaufering kann auf den direkten Klassenerhalt hoffen

Der VfL Kaufering (schwarze Trikots) erwartet am Samstag zum letzten Heimspiel in dieser Saison den FSV Pfaffenhofen.

Plus In der Fußball-Landesliga schwankt der VfL Kaufering zwischen Hoffen und Bangen. Ein Heimsieg gegen Pfaffenhofen könnte direkten Klassenerhalt möglich machen.

Von Margit Messelhäuser

Der VfL Kaufering macht es in der Fußball-Landesliga richtig spannend. Auf der einen Seite ist noch ein direkter Abstiegsplatz möglich, auf der anderen aber auch der direkte Klassenerhalt. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Pfaffenhofen könnte das Team der beiden Trainer Sebastian Bonfert und Michael Grasse einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Denn unter Umständen könnte sogar der erste Relegationsplatz reichen, pünktlich in die Sommerpause zu gehen.

Der Sieg zuletzt in Olching habe dem Team natürlich extrem gutgetan, sagt Sebastian Bonfert. "Das hat man auch im Training gemerkt, am Dienstag waren 19 Leute da", so der Spielertrainer. "Alle sind fokussiert und wissen worum es geht", ist Bonfert für das Heimspiel am Samstag, ab 16 Uhr, zuversichtlich. Abgesehen von Daniel Rimmer, der verletzt ausfällt, steht ihm und seinem Co Michael Grasse der gesamte Kader zur Verfügung. Auch Bonfert selbst ist wieder fit. "Ich war in Olching ja schon auf der Bank, hatte aber nicht das Gefühl, dass mich das Team braucht", war er mit dem Auftritt hochzufrieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen