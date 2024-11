Kaufering kassiert in Illertissen eine deutliche Niederlage

Zwei Gesichter zeigte der VfL Kaufering in der Partie der Fußball-Landesliga in Illertissen. In der ersten Halbzeit war die Regionalliga-Reserve klar überlegen, konnte aber nur mit einer knappen Führung in die Pause gehen. In der zweiten Halbzeit, als Kaufering mindestens ebenbürtig war, kassierte der VfL dann aber die entscheidenden Gegentore. Bitter, denn die 0:4-Niederlage fiel zu hoch aus.

