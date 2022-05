Kauferings Reserve bejubelt Aufstieg in die Kreisklasse

Kauferings Reserve feiert nach dem Derbysieg gegen Obermeitingens Fußballer den Aufstieg in die Kreisklasse. Ein Spieler traf in der Partie sechs Mal.

Die Reserve des VfL Kaufering beendet die Saison in der A-Klasse Augsburg Süd als Meister und steigt in die Kreisklasse auf. Mit zwei Punkten Vorsprung vor dem TSV Bobingen II ging es ins letzte Spiel daheim gegen den Absteiger SG Obermeitingen. Kaufering gewann 7:0, die ersten sechs Treffer machte Stürmer Daniel Haller, der anstelle des verletzten Maximilian Benedikt ran durfte. Die Motivation durch Trainer Dominik Piotrowski vor dem Spiel hat wohl geholfen: „Ich habe der Mannschaft gesagt, ein Aufstieg ist nicht nur ein Ziel, sondern auch ein Traum, und den können wir heute wahr machen.“ Die ganze Saison über habe man darauf hingearbeitet und stünde jetzt verdient an oberster Stelle, so der VfL-Trainer. „Die Party heute Abend kennt wohl keine Grenzen.“

Hurlach beendet Saison in der Kreisklasse auf Rang sechs

Den Grundstein hatte Kaufering bereits am Donnerstag gelegt, als das Team beim TSV Königsbrunn II mit 6:0 siegte. Für Obermeitingen war nach dem 1:4 unter der Woche gegen den TSV Bobingen II schon klar, dass es runter in die B-Klasse geht. Der SV Hurlach bestritt sein letztes Spiel bereits am Donnerstag in der Kreisklasse Augsburg Süd. Der Aufsteiger verlor sein Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Schwabegg 0:1 und beendet die Saison auf Rang sechs.

