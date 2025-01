Kauferings Trainer geht zuversichtlich in die restliche Saison

Bis es wieder mit dem Ball auf den Rasen geht, müssen sich die Fußballer des VfL Kaufering noch etwas gedulden. „Wir werden erst in etwa zwei Wochen wieder auf den Platz gehen“, sagt Franco Simon, Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten. So will er verhindern, dass die Vorbereitung mit Punktspielen zu lange wird. Simon setzt lieber auf Testspiele und dazu kann er weitere Neuzugänge im Team begrüßen.

Aktuell hat Fitnesstrainerin Camen Graf bei den Kauferingern noch „das Zept in der Hand“, so sorgt dafür, dass alle Spieler wirklich fit in die entscheidenden Spiele gehen können. „Die Jungs ziehen auch prima mit“, freut sich Simon und ist überzeugt, dass bei allen die Freude umso größer sein wird, wenn Ende Januar dann auch wieder der Ball ins Spiel kommt.

Neben den bereits bekannten Neuzugängen vom TSV Landsberg, Raul Gheges und Noel Simonek, kann Simon weitere Neue in seinem Team begrüßen. So wechselte Baschar El Fayyad, genannt Baschi, vom Bezirksligisten Türk Königsbrunn nach Kaufering. Der 29-jährige Angreifer bringt auch Erfahrung in der Landesliga mit, er absolvierte in der Saison 2022/23 30 Spiele für den TSV Schwabmünchen. „Von Schwabmünchen her kenne ich Baschi auch“, sagt Simon, der den Neuzugang als sehr spielintelligent beschreibt. „Er hat die nötige Ruhe am Ball, ist sich für nichts zu schade und kann sehr flexibel eingesetzt werden“, freut sich der Kauferinger Coach über den Neuzugang.

Der Kader des VfL Kaufering wird breiter

Auch Arda Diri ist für Franco Simon kein Unbekannter, den 18-Jährigen kennt er aus den gemeinsamen Zeiten bei Unterpaffenhofen. „Er wohnt in Buchloe, die Fahrten wurden ihm aber zu weit und er hat sich gemeldet“, sagt Simon. Diri sei ein sehr hungriger und fleißiger Spieler, der natürlich erst mal „reinkommen“ müsse. „Aber er will sich auf jeden Fall zeigen“, ist Simon von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt. Auch wenn er als Neuzugang geführt wird: Benedikt Braunmüller hatte bereits seinen ersten Einsatz im Landesliga-Team in der Herbstrunde absolviert. „Ich habe ihn aus der zweiten Mannschaft hochgezogen“, so Simon und bei seiner Premiere in Dachau habe Braunmüller „seine Sache sehr gut gemacht“.

Für den Coach ist es wichtig, dass die Mannschaft nun in der Breite besser aufgestellt ist. „Wir wollten dem Team ein neues Gesicht geben, ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen“, ist Franco Simon zufrieden. Auf jeden Fall breche nicht mehr Panik aus, sobald ein, zwei der bisherigen Stammspieler ausfallen. Die gute Nachricht ist auch, dass es abgesehen von Patrick Feicht und dem früheren Spielertrainer Sebastian Bonfert keine weiteren Abgänge gebe. Durch die Vergrößerung des Kaders wachse auch der Konkurrenzkampf innerhalb des Teams.

Der VfL Kaufering trägt die meisten Testspiele zu Hause aus

Inwieweit sich das auswirke, da ist Franco Simon auf die ersten Testspiele gespannt. Ganz bewusst hat er dabei auf Vorbereitungsspiele gegen höherklassige Teams verpflichtet. Das erste Testspiel bestreiten die Kauferinger am 1. Februar beim TSV Gilching (13h), Heimspiele stehen am 2. Februar (13.15h) gegen den FC Aich, am 8. Febrauar (14h) gegen Egg an der Günz, am 12. Februar (20h) gegen Wessling und am 16. Februar (13.15h) gegen Aindling an. Dann geht es für die Kauferinger ins Trainingslager nahe Barcelona, wo auch ein Testspiel ausgetragen werden soll. Zum letzten Vorbereitungsspiel erwartet der VfL am 1. März die SpVgg Lagerlechfeld (11 Uhr), ehe am Freitag, 7. März, zu Hause gegen Jetzendorf der Startschuss in die zweite Hälfte der Landesliga-Punktrunde fällt.