Fußball

vor 49 Min.

Landsberger Reserve in Schondorf: Kommt es zur Revanche am Ammersee?

Plus Der TSV Landsberg II will in der Fußball-Kreisklasse die Niederlage zum Saisonstartgegen Schondorf wiedergutmachen. Kann der MTV Dießen erneut überzeugen?

Von Karlheinz Fünfer

Vier Vereine haben in den Kreis- und A-Klassen des Spielbereichs Zugspitze nach Abschluss der Vorrunde Grund für eine Zwischenfeier gesorgt. Scheuring und Finning besitzen als Spitzenreiter in der A 1 und A 5 immer noch eine reine Weste. In den Kreisklassen 7 und 8 haben sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten TSV Landsberg II und Fuchstal die Halbzeitmeisterschaft gesichert. Bis zur Winterpause geht es nun für die meisten Mannschaften darum, in ihrer Klasse die Plätze eins bis drei zu belegen. Diese berechtigten im Frühjahr zur Teilnahme an der Meisterrunde.

