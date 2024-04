Fußball

Meisterrunde: Der TSV Landsberg II übernimmt die Tabellenspitze

Plus In der Meisterrunde der Kreisliga klettert die Bayernliga-Reserve des TSV Landsberg auf Platz 1. Auch Geltendorf und Issing sind erfolgreich.

Nur der TSV Landsberg II hat es in der Kreisliga in die Meisterrunde geschafft. In Unterpfaffenhofen zeigte das Team von Trainer Sebastian Baumert, dass es absolut zu Recht dort spielt. Als Tabellenführer war der Gastgeber in diese Partie gegangen, konnte den Landsbergern aber in keiner Weise das Wasser reichen. Mit 6:1 feierte die Bayernliga-Reserve einen Kantersieg. „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir wirklich überragend gespielt“, freute sich Baumert über den Erfolg.

Mit einer 5:0-Führung gingen die Landsberger in die Kabine – die Partie war damit schon entschieden. „Wir haben sehr defensiv gespielt und auf Konter gelauert, das ist perfekt aufgegangen“, so der TSV-Coach. Dabei ist seiner Mannschaft die frühe Führung zugutegekommen. Doch auch danach kamen die Landsberger zu vielen Chancen, von denen vier weitere vor der Pause verwertet wurden. „In der zweiten Halbzeit haben wir es ruhig zu Ende gespielt.“

