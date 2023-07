Fußball

09:24 Uhr

Mit Kottern hat der TSV Landsberg noch eine Rechnung offen

TSV Landsberg (weiße Trikots) gegen den TSV Kottern: Diese Partien hatten es in der Vergangenheit immer in sich. Am Mittwochabend ist Kottern wieder in Landsberg zu Gast.

Plus Nach dem erfolgreichen Start in die Fußball-Bayernliga freuen sich die Landsberger auf das erste Heimspiel. Dabei will man gleich ein Zeichen setzen.

Gleich in zweifacher Hinsicht hat der TSV Landsberg mit dem TSV Kottern noch eine Rechnung offen. Und die soll am Mittwochabend ab 18.30 Uhr beglichen werden, wenn die Landsberger zum ersten Heimspiel in der neuen Fußball-Bayernligasaison die Allgäuer im 3C-Sportpark erwarten. Verzichten müssen die Landsberger dabei allerdings unter anderem auf Torjäger Steffen Krautschneider.

Es war eine ganz bittere Heimniederlage in der vergangenen Saison: Zu Hause unterlag Landsberg mit 1:2 dem TSV Kottern. Und damit waren nicht nur wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg weg, man war auch aus dem Toto-Pokal ausgeschieden, denn diese Partie wurde als Qualifikation gewertet. „Das tut natürlich weh, wir haben einen großen Kader, und alle wollen spielen“, sagt Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer.

