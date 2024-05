Turnier in Unterdießen: Nachwuchsfußballer spielen im neuen Format

Plus Beim Turnier in Unterdießen wird ohne Schiedsrichter und Tabellen auf dem Kleinfeld gespielt. Führt ein Team zu klar, muss ein Spieler runter. Wie das System ankommt.

Drei Spielfelder, zwölf Mannschaften und viel Spielzeit: Das Turnier des SV Unterdießen für die E-Jugend-Mannschaften wurde im neuen Modus ausgetragen. Unsere Redaktion hat Reaktionen dazu eingesammelt.

Gespielt wurde mit nur noch vier Feldspielern je zehn Minuten lang auf Kleinfeldern. Zusätzlich wurden Schiedsrichter und richtige Tabellen abgeschafft. „Falls ein Team 0:3 zurückliegt, muss die andere Mannschaft bis zum Anschlusstreffer mit einem Mann weniger spielen“, fügt der Trainer der E- und F-Jugend des SV Unterdießen, Timo Eurisch, hinzu.