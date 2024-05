Fußball

vor 43 Min.

Relegation: TSV Landsberg II kann Heimvorteil gegen Peiting nicht nutzen

Plus Im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga legt der TSV Landsberg II gegen Peiting einen Fehlstart hin. Am Sonntag kann Landsberg noch alles ausbügeln.

Von Margit Messelhäuser

Zahlreiche Fans hatte das erste Relegationsspiel zwischen dem TSV Landsberg II und dem TSV Peiting in den 3C-Sportpark nach Landsberg gelockt. Zufrieden sein durften nach der Partie aber nur die Anhänger der Gäste. Der TSV Landsberg muss sich - nicht unverdient - mit 0:2 geschlagen geben. Damit ist der Weg in die Fußball-Bezirksliga für Trainer Sebastian Baumert und sein Team extrem weit geworden. Am Sonntag, ab 15 Uhr, steht das Rückspiel in Peiting an.

Eigentlich startete die erste Halbzeit aus Sicht des TSV Landsberg II nach Maß. Gerade mal 13 Sekunden waren gespielt, gab es schon den ersten Abschluss der Heimelf. Der brachte aber nur eine Ecke ein - und es sollte der letzte Abschluss für lange Zeit sein. Peiting versuchte zunächst mit langen Bällen gefährlich vors Tor zu kommen und hatte damit Erfolg. Fast im Fünf-Minuten-Takt rollten die Angriffe auf Landsbergs Keeper Frank Schmitt zu, doch zunächst waren die Gäste im Abschluss zu ungenau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen