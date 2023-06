Fußball

Relegation: Weil und Dießen steigen auf, Kinsau hält die Kreisklasse

Der MTV Dießen (rote Trikots) hat es geschafft: In der Relegation gelang der Aufstieg in die Kreisliga.

Plus Der MTV Dießen und der FC Weil holen Rückstand auf und spielen nächste Saison in der Fußball-Kreisliga. Der SV Kinsau muss ins Elfmeterschießen.

Von Margit Messelhäuser

Insgesamt fünf Fußball-Mannschaften aus dem Kreis Landsberg kämpfen in der Relegation um den Aufstieg beziehungsweise Klassenerhalt. Die ersten Entscheidungen sind gefallen. Sowohl der MTV Dießen als auch der FC Weil spielen in der nächsten Saison in der Kreisliga Zugspitze. Besonders spannend machte es der SV Kinsau im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisklasse: Für ihn ging es in die Verlängerung.

MTV Dießen - TSV Otterfing Praktisch in der letzten Minute hatten die Dießener das Hinspiel in Otterfing mit 1:2 verloren, dennoch war man zuversichtlich, zu Hause den Aufstieg in die Kreisliga zu schaffen, das wäre dann der zweite Aufstieg in Folge für das Team um Spielertrainer Philipp Ropers. Und es lief gut für den MTV: Ein frühes Gegentor wie im Hinspiel konnte vermieden werden, stattdessen legte der Gastgeber vor. In der 20. Minute erzielte Yannik Friedrich nach einer Ecke die 1:0-Führung.

