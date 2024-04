Schwabhausen wartet auf den ersten Sieg in der Aufstiegsrunde

Souverän hat Schwabhausen die erste Hälfte der Fußball-Saison abgeschlossen. Warum es seit der Winterpause nicht läuft, dafür sucht Trainer Raab nach Gründen.

Das zu Saisonbeginn ausgegebene Ziel, die Aufstiegsrunde im Fußballkreis Zugspitze, hat die DJK Schwabhausen als Tabellenzweiter locker erreicht. "Aber wir wollten auch länger um den Aufstieg mitspielen", sagt Trainer Michael Raab. Das wird mit aktuell neuen Punkten Rückstand auf die beiden Spitzenreiter schwierig. Aber vielleicht kommt am Freitagabend, eben beim Tabellenführer Landsberied, ja die Wende.

Warum es bislang mit dem ersten Sieg in der Frühjahrsrunde nicht geklappt hat, kann Michael Raab leicht erklären. "Nach vorne fehlt uns die Durchschlagskraft und hinten erlauben wir uns zu viele leichte Fehler." Doch warum dies momentan der Fall ist, dafür findet auch der Coach keine Antwort. "Wir hatten eigentlich eine super Vorbereitung mit immer rund 20 Spielern im Training." Aber schon in den Testspielen habe sich gezeigt, dass "wir uns im Spielaufbau schwertun".

Die Saison "austrudeln lassen" kommt für Michael Raab nicht infrage

So gab es bislang neben zwei Niederlagen nur zwei Unentschieden, das ist aber nicht der Anspruch von Team und Trainer. "Auch wenn wir praktisch keine Chance mehr haben, noch ganz nach vorne zu kommen: Wir lassen die Saison ganz sicher nicht locker austrudeln", verspricht Michael Raab. Gut sei, dass jetzt viele junge Spieler Erfahrung sammeln können und vielleicht lässt sich der eine oder andere Favorit ärgern. Am Besten schon am Freitag den aktuellen Tabellenführer. "Das wird sicher schwer, aber warum nicht", bleibt Raab positiv.

Was war Ihr größer Erfolg? "Es ist ziemlich genau zwei Jahre her, dass ich die erste Mannschaft übernommen habe", sagt Michael Raab. Damals habe er die C- und E-Jugend trainiert, als die Abteilungsleitung auf ihn zukam. "Wir waren Vorletzter in der A-Klasse und das Team steckte in einer ziemlich schweren Phase." Dass es ihm gelungen ist, die Mannschaft schnell zum Klassenerhalt zu führen und zweimal in Folge in die Aufstiegsrunde, macht ihn stolz: "Schließlich ist die DJK Schwabhausen mein Heimatverein."

Wenn der Torwart ein Tor schießt

Was war Ihre bitterste Niederlage? "Damals war ich Co-Trainer von Sebastian Baumert und wir haben mit Schwabhausen gegen Fuchstal in der Relegation gespielt." Auch Baumert, aktuell Trainer beim TSV Landsberg II, hatte diese Niederlage angeführt, was Raab nicht wundert. "Wir hatten ein super Team, eine wirklich sehr gute Saison und waren auch ein gutes Trainer-Team. Das war wirklich extrem bitter."

Lesen Sie dazu auch

Was war Ihr kuriosestes Erlebnis? "Damals war ich noch Spieler, da hat unser Torhüter Christian Hanske im Derby gegen Weil ein kurioses Tor erzielt." Aus der Hand heraus ging der Abschlag aus der Hand des Keepers ins gegnerische Tor. "Der Ball hat eine Windböe abbekommen, ist immer weiter geflogen, am Sechzehner einmal aufgekommen und über den Weiler Torwart reingegangen, so was hab ich nie mehr erlebt."

Raab: Profi-Fußball entwickelt sich weg von den Fans

Warum wurden Sie Trainer? "Ich habe eigentlich die typische Laufbahn gemacht und fast alle Jugendteams in Schwabhausen trainiert, ehe ich die erste Mannschaft übernommen habe." Der Einstieg war die verzweifelte Trainersuche im Verein für die F-Jugend. "Damals war ich 18, als ich sie zusammen mit meinem besten Freund übernommen habe." Das sei noch etwas zu früh gewesen, doch der Trainerweg war schon mal eingeschlagen.

Würden Sie auch gerne ein Profi-Team trainieren? "Nein, wirklich nicht." Der Druck sei zu groß, auch hätten die Trainer keine Zeit, das Team weiterzuentwickeln. "Nach einem Sieg ist man schon deutscher Meister, nach der nächsten Niederlage wird man schon gefeuert", sagt Raab. "Der Profi-Fußball interessiert mich, ehrlich gesagt nicht mehr, er entwickelt sich immer weiter weg von den Fans."