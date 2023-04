Schwarzer Tag für Denklingen in der Fußball-Bezirksliga

Plus Der VfL Denklingen erlebt im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga einen Rückschlag. Trainer Markus Ansorge findet deutliche Worte.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der VfL Denklingen beim FC Penzberg: Mit 0:5 kassierte der Fußball-Bezirksligist eine deutliche Niederlage. Und Denklingens Trainer Markus Ansorge fand nach der Partie ebenso deutliche Worte.

Schon nach einer Minute setzten die Gastgeber mit einem Pfostenknaller ein Ausrufezeichen – und weckten die Denklinger damit auf. Dennoch dauerte es, bis der VfL im Spiel war und schließlich hatte man auch die Kontrolle. „Wir hätten eigentlich 2:0 führen müssen“, sagt Markus Ansorge – stattdessen kassierte man unglücklich und durch individuelle Fehler noch vor der Pause drei Gegentore.