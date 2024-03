Fußball

vor 34 Min.

Schwierige Zeiten für die Reserve des TSV Landsberg

Sebastian Baumert steigt mit dem TSV Landsberg II erst am Ostermontag in die Aufstiegsrunde ein.

Plus Souverän ist der TSV Landsberg II in die Meisterrunde der Fußball-Kreisliga eingezogen. Doch der Abgang eines erfahrenen Spielers könnte sich auswirken.

Von Margit Messelhäuser

Als Tabellenführer, mit nur einer Niederlage und zwei Unentschieden, zog der TSV Landsberg souverän in die Aufstiegsrunde ein. Und auch diese wollten die Landsberger ebenso erfolgreich bestreiten. "Jetzt wäre die Gelegenheit gewesen, in die Bezirksliga einzuziehen", sagt Trainer Sebastian Baumert. Doch der Abgang eines erfahrenen Spielers dämpft inzwischen die Erwartungen des Trainers. Auch die Ergebnisse in der Vorbereitung waren nicht nach Wunsch.

Es hatte ein langes Tauziehen gegeben, dann stand aber fest: Sebastian Bonfert wird die zweite Mannschaft des TSV Landsberg in der Winterpause verlassen und als Spielertrainer zum Landesligisten VfL Kaufering zurückkehren. "Das tut uns natürlich extrem weh", sagt Baumert. "Meine Jungs waren bislang immer gewöhnt, sich auf dem Platz auf einen Führungsspieler verlassen zu können." Zwar haben die Landsberger mit Muriz Salemovic noch einen weiteren Führungsspieler in ihren Reihen, doch der steht nicht immer zur Verfügung. "Er trainiert ja die B-Jugend beim TSV Landsberg und auch Fuchstal, da wird es sicher Überschneidungen geben", befürchtet Baumert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen