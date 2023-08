Fußball

Sebastian Gilg: Gegen den TSV Landsberg gibt jeder 200 Prozent

Gegen den Kirchheimer SC (blaue Trikots) hat sich der TSV Landsberg lange schwergetan, ehe der 4:2-Sieg unter Dach und Fach war. Am Samstag geht es für die Landsberger nach Deisenhofen.

Plus Landsbergs Abteilungsleiter Sebastian Gilg sieht keinen Handlungsbedarf bei der Abwehr des Fußball-Bayernligisten. Am Samstag ist der TSV in Deisenhofen zu Gast.

Von Margit Messelhäuser

In Deisenhofen schließt der TSV Landsberg die zweite englische Woche in der Fußball-Bayernliga ab. Nach dem Heimsieg gegen Aufsteiger Kirchheim liegen die Landsberger wieder auf dem zweiten Tabellenplatz – eine Schwäche der Landsberger offenbart die Tabelle aber auch.

Mit 12 Punkten nach fünf Spielen mischt der TSV Landsberg wie erwartet ganz oben in der Bayernliga Süd mit. Beeindruckend sind auch die bislang erzielten 13 Tore – nur Dachau war bislang ebenso oft erfolgreich. Allerdings mussten die Landsberger bislang auch acht Gegentore hinnehmen – unter den aktuellen Top-Ten-Teams der Liga haben nur Nördlingen (9) und Dachau (11) mehr kassiert. Besteht beim TSV also Handlungsbedarf in der Defensive? „Man darf nicht vergessen, dass unsere Innenverteidigung ganz neu zusammengestellt ist, das braucht einfach Zeit“, sagt Landsbergs Abteilungsleiter Sebastian Gilg.

