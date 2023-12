Fußball

vor 16 Min.

Stimmen zur Fußball-EM-Auslosung: „U17-Team zum Vorbild nehmen“

Bundestrainer Julian Nagelsmann mit dem EM-Pokal bei der Auslosung der Gruppen in Hamburg.

Plus Im Fußball wird das U17-Team Weltmeister und die Auslosung für die Heim-EM im nächsten Jahr findet statt. Was sich Experten im Kreis Landsberg von der Europameisterschaft erhoffen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Neben der Bundesliga gab es am Wochenende zwei weitere Höhepunkte im Fußball: Die U17-Mannschaft wird erstmals Weltmeister, zudem steht fest, gegen wen die Herren im nächsten Jahr bei der Heim-Europameisterschaft in der Gruppenphase antreten. Beides hat durchaus etwas miteinander zu tun.

Mit Ungarn, der Schweiz und Schottland im Eröffnungsspiel werden es Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team bei der Europameisterschaft in der Gruppenphase zu tun bekommen. „Eigentlich sollte Deutschland diese Gegner in den Griff bekommen“, glaubt Günther Fent, Vorsitzender des FC Issing. Für ihn ist die EM aus zwei Gründen etwas Besonderes: „Zum einen natürlich schon, weil es eine Heim-EM ist, dann steht mit Julian Nagelsmann ein ganz bekanntes Vereinsmitglied als Trainer an der Linie.“ Auch wenn er die Gegner als machbar ansieht: „Es steht noch viel Arbeit vor der Mannschaft.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen