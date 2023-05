Fußball

20:23 Uhr

TSV Finning verliert die Tabellenführung in seiner Aufstiegsgruppe

Plus Meisterrunde: Der TSV Finning hat den Spitznamen „die Unaufsteigbaren“ erhalten – auch in dieser Saison wird es wieder eng. Jahn Landsberg baut den Vorsprung aus.

Auch wenn Jahn Landsberg in der Kreisliga-Meisterrunde weiter ungeschlagen bleibt: Es wäre bedeutend mehr als das 1:1 bei dem doch kuriosen Spiel in Aich drin gewesen. „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit mit vielem, aber nicht mehr mit Fußball beschäftigt“, übt Jahn-Trainer Marcel Graf diesmal Kritik an seinem Team. Die mannschaftliche Geschlossenheit habe gefehlt und deshalb habe es nicht zum Sieg gereicht. Die Tore fielen ausgesprochen kurios: Nach nur zwei Minuten bestrafte Aich den ersten Fehler der Jahnler, drei Minuten später fiel der Ausgleich. „Eigentlich war es ein Befreiungsschlag, vielleicht zehn Meter hinter der Mittellinie“, so Graf. Der gegnerische Keeper verschätzte sich aber, unterlief den Ball und der kullerte ins Tor. Trotz des Unentschiedens baut Jahn den Vorsprung aus, da Geiselbullach überraschend gegen Maisach verloren hat.

Der MTV Dießen, der sich knapp gegen Erling-Andechs durchsetzte, steht wieder auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. „Es war ein absolut verdienter Sieg, nur haben wir wieder lange gebraucht, bis wir getroffen haben“, fasste MTV-Spielertrainer Philipp Ropers die Partie zusammen. Ein, zwei gute Angriffe hatten die Gäste in der ersten Halbzeit, ansonsten war nur Dießen am Drücker – und mischt weiter im Rennen um den Aufstieg mit. Denn der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nur einen Punkt, da ist noch alles drin.

