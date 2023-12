TSV Landsberg: Gespräch mit Hauptsponsor 3C-Carbon steht an

Plus Bei TSV Landsberg laufen die Vorbereitungen für einen Aufstieg in die Fußball-Regionalliga. Die Finanzierung steht im Mittelpunkt. Im Januar findet die Versammlung des Hauptvereins statt.

Ganz zufrieden sind die Verantwortlichen des TSV Landsberg Fußball nicht, wenn sie auf die Tabelle der Bayernliga blicken: Statt des angestrebten ersten Tabellenplatzes rangiert das Team „nur“ auf Platz zwei. Dennoch: Der Aufstieg in die Fußball-Regionalliga ist in Reichweite. Dafür werden die Weichen gestellt – entscheidend werden die Finanzen sein.

Natürlich sei es ärgerlich, dass man ausgerechnet gegen die Kellerkinder der Liga Punkte liegengelassen habe, sagt Patrick Freutsmiedl, Mitglied der Abteilungsleitung und Pressesprecher des TSV Landsberg. Zuletzt hatte das Team der Spielertrainer Sascha Mölders/Mike Hutterer noch die unnötige 1:2-Pleite gegen Schlusslicht Kirchheim hinnehmen müssen, das bis dahin erst einen Sieg verbuchen konnte.