Fußball

vor 17 Min.

TSV Landsberg holt in der Bayernliga drei extrem wichtige Punkte

Plus Der TSV Landsberg feiert gegen den TSV 1860 München II den ersten Sieg im Jahr 2024 in der Fußball-Bayernliga. Zwei Spieler sehen die Rote Karte.

Von Margit Messelhäuser

Der TSV Landsberg scheint den berühmten "Bock umgestoßen" zu haben. Bei der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München gelingt dem Team der Spielertrainer Sascha Mölders/Mike Hutterer der erste Sieg im Jahr 2024. Nach den beiden herben Niederlagen gegen Kottern (1:5) und Deisenhofen (1:4) setzten sich in die Landsberger mit 4:1 durch. Ein ganz wichtiger Sieg, wie ein Blick auf die Tabelle verrät.

Spitzenreiter Schwaben Augsburg hat sein Heimspiel gegen Dachau nämlich souverän mit 6:0 gewonnen und hätte den Vorsprung ausbauen können. Doch in der Schlussphase legten die Landsberger die Ladehemmung ab. Damit kommt es am Samstag, 16. März, in Landsberg zum "Endspiel" um die Tabellenführung: Die Landsberger müssen gewinnen und den direkten Vergleich zu ihren Gunsten entscheiden, dann ist das Team wieder auf Meisterschaftskurs.

