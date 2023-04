Fußball

TSV Landsberg ist beim Spitzenreiter der Bayernliga zu Gast

Plus Um den Anschluss an die Spitze der Fußball-Bayernliga zu halten, muss der TSV Landsberg am Karsamstag in Schalding punkten. Im Hinspiel gab es keinen Sieger.

Von Margit Messelhäuser

Die Fußball-Bayernliga steuert auf eine extrem spannende Schlussphase zu. Und der TSV Landsberg kann dafür sorgen, dass es so bleibt. Mit einem Sieg beim Spitzenreiter in Schalding würden die Landsberger weiter ganz oben mitmischen.

Im Heimspiel gegen den TSV 1860 München II am vergangenen Spieltag ist den Landsbergern ein ganz wichtiger Sieg gelungen. Nicht nur, dass man die „jungen Löwen“ damit als Verfolger etwas auf Distanz gebracht hat, die Landsberger kamen nach einem 0:2-Rückstand wieder eindrucksvoll zurück und holten sich mit 3:2 die Zähler.

