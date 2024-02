TSV Landsberg legt in Kottern einen Fehlstart in die Bayernliga hin

Plus Der TSV Landsberg kassiert im Nachholspiel der Fußball-Bayernliga eine krachende Niederlage. In Kottern sieht es nur zu Beginn gut für den Aufstiegsfavoriten aus.

Das war auf jeden Fall anders geplant: Im Nachholspiel der Fußball-Bayernliga geht der TSV Landsberg beim TSV Kottern mit 1:5 unter. Damit haben es die Landsberger verpasst, vor dem regulären Start in die zweite Saisonhälfte wieder die Tabellenführung zu übernehmen. Die Partie lässt auch einen etwas ratlosen Spielertrainer Mike Hutterer zurück.

Der Tabellenzweite war als klarer Favorit zum Tabellenneunten gereist, konnte dieser Rolle aber nicht gerecht werden. "Woran es heute gelegen hat, das müssen wir noch gründlich analysieren", sagte Hutterer nach der Partie. "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in einem Punktspiel mit 1:5 verloren habe." Kottern sei die Partie sehr aggressiv angegangen, da habe sein Team keine Lösungen gefunden. "Zudem haben wir drei Tore nach Standards bekommen, das darf einfach nicht passieren."