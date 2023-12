Fußball

12:21 Uhr

TSV Landsberg startet beim Hallencup des BC Aichach

Plus Die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg sind in der Halle am Start. Spielertrainer Mike Hutterer sieht sein Team in der Favoritenrolle.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es für die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg in die Halle: Die TSVler treten beim Weihnachtscup des BC Aichach an.

„Unser Ziel ist natürlich der Turniersieg“, sagt Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer. Doch man dürfe die Gegner, die vorwiegend in niedrigeren Klassen spielen, nicht unterschätzen: „In der Halle gelten eigene Gesetze.“ Insgesamt zehn Mannschaften nehmen am Weihnachtscup des BC Aichach teil. In der Gruppe A tritt der Gastgeber BC Aichach auf den SV Mering, SSV Dillingen, SC Griesbeckerszell und den FC Pipinsried. In der Gruppe B bekommt es der TSV Landsberg mit dem FC Affing, FC Stätzling, SSV Alsmoos-Petersdorf und dem TSV Gersthofen zu tun. „Im Finale stehen wir sicher“, ist Hutterer angesichts der Gruppeneinteilung zuversichtlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen