Fußball

vor 18 Min.

TSV Landsberg verpflichtet Torhüter von 1860 München

Plus Landsberg wird bei der Suche nach einem Nachfolger für Torwart Daniel Witetschek fündig. Dieser kommt von der Reserve des TSV 1860 München. Womit er den Sportlichen Leiter überzeugt.

Von Christian Mühlhause

Nur eine Saison stand Daniel Witetschek beim TSV Landsberg zwischen den Pfosten. Obwohl er die Nummer 1 auf der Position ist, zieht er weiter und schließt sich dem FC Pipinsried an, der aktuell eine Liga höher spielt als Landberg, das zeitweise mit dem Aufstieg von der Bayern- in die Regionalliga geliebäugelt hatte. Nun brauchen die Lechstädter also einen neuen Torwart und sind bei der Reserve des TSV 1860 München fündig geworden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen