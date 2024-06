Fußball

VfL Denklingen startet perfekt in die Vorbereitung

Plus Denklingen gewinnt sein erstes Testspiel deutlich. Damit die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga keine Zitterpartie wird, will der Trainer einiges ändern.

Von Margit Messelhäuser

Gegen den Landesligisten Garmisch-Partenkirchen hat der Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen sein erstes Testspiel ausgetragen. Nach einem anfänglichen Rückstand drehten die Denklinger nach der Pause richtig auf und gewannen am Ende deutlich mit 5:1. VfL-Trainer Markus Ansorge will das Ergebnis nicht überbewerten, für ihn war etwas anderes wichtiger, was sich auch in der neuen Saison positiv auswirken soll.

Sowohl bei den Gästen als auch bei ihm hätten einige Stammspieler gefehlt in diesem ersten Testspiel, betont Markus Ansorge. Insofern sei das Ergebnis zwar nicht so aussagekräftig, schön sei aber gewesen, dass vor allem die jungen Spieler sich in die Torschützenliste eintragen konnten. Nachdem die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung gegangen waren, übernahmen die Denklinger nach der Pause das Kommando. Für die Tore sorgten Emil Hirschvogel (59.), Dominik Karg (64.), Leon Draxel (79.), Felix Merkle (83.) und Lukas Frieß (87.). "Das sind ja eigentlich noch A-Jugendspieler, die sich aber sehr gut eingefügt haben", sagt Ansorge, diese könnten im Laufe der Saison sicher noch weiterhelfen.

