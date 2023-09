Fußball

25.09.2023

Vier Platzverweise bei der Partie zwischen Apfeldorf und Reichling

Ereignisreich verliefen die Spiele der Fußballer in der A-Klasse am Wochenende.

Plus Turbulent geht es beim Duell des SVA mit Reichling zu. Scheurings Spielertrainer ist in Torlaune. Klare Verhältnisse im Ammersee-Derby. Issing siegt trotz langer Unterzahl.

Ereignisreich war das Fußballwochenende in der A-Klasse. In den neun Partien fielen 41 Tore, sechs Spieler mussten vorzeitig runter und Issing gewann trotz 80 Minuten in Unterzahl bei der SG Stoffen/Lengenfeld. Bei dem Duell kam es zu einer schweren Verletzung.

Die FT Jahn Landsberg II präsentiert sich bislang in der Defensive stabil und vorne treffsicher. So war es auch gegen Dettenschwang/Thaining. Bis die Gäste überhaupt ihre erste Chance hatten, führte Jahns Reserve schon durch frühe Tore mit 2:0. Anschließend unterliefen den Hausherren Fehler, die aber unbestraft blieben. In der zweiten Halbzeit kassierte Dettenschwang/Thaining eine Zehn-Minuten-Strafe. Die Überzahl nutzte Jahn II, um das 3:0, das spätere Endergebnis, zu erzielen.

