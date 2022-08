Fußball

16:18 Uhr

Fußball: Wer geht, wer kommt - der große LT-Transfercheck

Anstoß zu einer besonderen Saison im Fußballkreis Zugspitze: Für zwei Jahre wird ein neues Spielsystem getestet. In den Landkreis-Vereinen hat sich in der Sommerpause einiges getan

Plus Bei den Fußballvereinen im Landkreis Landsberg tut sich personell einiges: Das Landsberger Tagblatt stellt die Neuzugänge, Abgänge und Saisonziele vor. Die Teams im Kreis Zugspitze testen einen neuen Modus.

Von Margit Messelhäuser

Am Wochenende 6./7. August starten die Landkreis-Fußballer im Kreis Zugspitze in eine besondere Saison. Erstmals wird ein neuer Modus getestet. Wie berichtet, sind die einzelnen Klassen mit weniger Mannschaften besetzt und nach der Herbstrunde wird neu eingeteilt. So findet bis zum Herbst eine Einfachrunde mit Hin- und Rückspiel statt. Dann werden die Gruppen neu eingeteilt. Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis drei gehen in die Meisterrunde, Platz vier bis sieben beziehungsweise acht, je nach Anzahl der Mannschaften, gehen in die Abstiegs-Qualifikationsrunde. Im Kreis Schwaben bleibt für die Kreisklassisten Hurlach und Kaufering II alles beim Alten.

